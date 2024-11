Corriere dello Sport – Affare Manolas, la Procura chiude il fascicolo a carico di ADL

L’edizione odierna del quotidiano, ha fatto sapere che la Procura di Roma ha chiuso il fascicolo d’indagine a carico di Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli. Gli è stato contestato il reato di falso in bilancio, in riferimento alla compravendita dalla Roma, del difensore greco Kostas Manolas, nel 2019.

“Nell’operazione fu inserito anche il cartellino di Amadou Diawara. I legali che assistono il club azzurro, l’avvocato Lorenzo Contrada, e il presidente del Napoli, l’avvocato Fabio Fulgeri, hanno confermato il «corretto operato della società e dei suoi amministratori, come sempre nel passato, nel rispetto di leggi e regolamenti» e da oggi potranno «chiedere copia degli atti, in modo da poter replicare puntualmente alle osservazioni contenute e rappresentare, come sempre nella massima serenità e trasparenza, le ragioni del legittimo operato della società». La Procura della Figc, secondo prassi, ha chiesto gli atti. La nuova contestazione arriva a distanza di dieci mesi dalla richiesta di rinvio a giudizio per presunta irregolarità nell’operazione Osimhen”.

