Inter-Napoli, Lobotka potrebbe tornare tra i titolari

Per la sfida di campionato tra Inter e Napoli Stanislav Lobotka potrebbe tornare tra i titolari di Antonio Conte.

Il centrocampista del Napoli Stanislav Lobotka avrebbe recuperato del tutto dall’infortunio nel corso di una gara con la Nazionale slovacca, dunque potrebbe tornare in campo per la sfida contro l’Inter.

Di seguito il focus da parte de Il Mattino:

“Smaltito l’infortunio muscolare subìto in Nazionale il mese scorso, già oggi Lobotka dovrebbe finalmente aggregarsi a pieno regime al gruppo e dunque sarà lui a giocare titolare contro l’Inter al posto di Gilmour, che fin qui lo ha sostituito nel ruolo di playmaker. Dunque le condizioni di Lobotka sono buone e in Inter-Napoli ci sarà. Tuttavia, Conte si prepara a perderlo di nuovo. La convocazione di Lobotka per la super sfida del Meazza sarebbe funzionale alla chiamata del c.t. della Slovacchia, Ciccio Calzona, per il doppio impegno di Nations League contro Svezia ed Estonia durante la terza sosta del campionato a metà novembre.”

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) — Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Mercato Napoli, spuntano due nomi per la difesa

Inter-Napoli, Conte avrebbe in mente tre mosse

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Silvia Provvedi: “L’amore vince sulla distanza”