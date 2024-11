Inter-Napoli, Conte avrebbe in mente tre mosse

Per la sfida di campionato contro l’Inter il tecnico del Napoli Antonio Conte avrebbe in mente ben tre mosse.

Dopo la sconfitta contro l’Atalanta il Napoli di Antonio Conte si prepara ad affrontare l’Inter in trasferta. Secondo Secondo quanto si legge su La Gazzetta dello Sport il tecnico salentino starebbe pensando a tre mosse ben precise per aggiudicarsi i match e tornare così alla vittoria.

“Servirà grande attenzione e sacrificio, proprio come contro il Milan una settimana fa. Sarà un’altra sfida a scacchi che dovrà dare al Napoli nuove risposte. E, allora, diventa fondamentale limitare i punti di forza dei campioni d’Italia, togliergli certezze e riferimenti un po’ come ha fatto l’Atalanta nell’ultimo match al Maradona con gli azzurri. Con tre possibili mosse, tanto per cominciare. L’Inter è la squadra che sfonda di più sulle fasce e ha in Dimarco il principale uomo assist della comitiva.”

