Mercato Napoli, spuntano due nomi per la difesa

Tuttomercatoweb si è concentrato sul mercato del Napoli, in particolare sarebbero spuntati due nomi relativi alla difesa.

Il Napoli si starebbe guardando intorno sul mercato ed al momento ci sarebbero due difensori che avrebbero suscitato l’interesse della Società.

Ecco quanto si legge su Tuttomercatoweb:

“Il Napoli è pronto a un nuovo colpo a sorpresa in difesa. Per gennaio lo scouting azzurro, guidato da Maurizio Micheli, è attivo alla ricerca di un rinforzo da regalare ad Antonio Conte. Tra le occasioni monitorate sempre più da vicino resta Jakub Kiwior dell’Arsenal per costi e possibilità di avere un calciatore subito pronto per il nostro campionato, dove ha già militato con la maglia dello Spezia. Non solo, però: l’esperienza con Kim Min-jae ha insegnato al Napoli che il mercato orientale può regalare rinforzi importanti e l’ultima idea, come raccolto da Tuttomercatoweb.com, risponde al nome di Ko Itakura del Borussia Mönchengladbach. Itakura ha già esperienza nei campionati europei, se consideriamo che è già da cinque anni nel Vecchio Continente. Arrivato al Manchester City dal Kawasaki Frontale, ha giocato poi in prestito al Groningen, e allo Schalke 04, per poi essere acquistato nell’estate del 2022 dal ‘gladbach. Un’occasione mercato, considerato che ha il contratto in scadenza nell’estate del 2026, il classe ’97 di Yokohama andrebbe a riempire lo slot da extracomunitario che il Napoli ha libero anche per la prossima sessione invernale di trasferimenti. Come detto, la richiesta di Conte e dunque l’opera della dirigenza per gennaio, è volta a un rinforzo in difesa. Gli uomini mercato stanno guardando verso la Premier League in cerca di occasioni (da qui Kiwior e non soltanto) ma anche verso altri campionati. Come la Bundes, dove Itakura del ‘gladbach potrebbe essere il prossimo colpo a sorpresa dall’Asia per il club di ADL.”

