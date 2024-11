Viva el Futbol – Cassano: “Il Napoli ha preso una grandissima mazzata ed è tornato sulla terra! Lobotka fondamentale”

L’ex attaccante e opinionista, Antonio Cassano, è intervenuto in diretta per commentare la sconfitta del Napoli contro l’Atalanta: “Il Napoli ha preso una grandissima mazzata ed è tornato un attimo sulla terra nonostante il lavoro clamoroso di Conte che sta facendo qualcosa di straordinario. Non immaginavo potesse essere primo in classifica. Mi sono accorto che senza il loro giocatore fondamentale, Lobotka, in alcune partite la vedo complicata. Sono convinto che questa partita darà grandi frutti al Napoli perché Conte sa lavorare nei momenti di difficoltà e continuerà a dare fastidio all’Inter”.

