Osimhen – Il via al recupero dalla prossima settimana, oggi la prima visita

Buone notizie per Osimhen, scadute le 48 ore di osservazione, dalla prossima settimana inizierà la fase di recupero.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, oggi per Osimhen, scadranno le 48 ore di osservazione in seguito all’operazione e sarà fatto un primo controllo per capire quando potrà rientrare nella propria abitazione. In seguito ad alcuni giorni di riposo, l’idea dell’attaccante è di rimettersi subito a lavoro già dalla prossima settimana, a Castel Volturno fra palestra e corsa. L’obiettivo è quello di provare ad accorciare i tempi di recupero, senza però correre rischi.

