Napoli, il commento dopo la sconfitta: “Resta tutto aperto, prestazione generosa”

Napoli, il club azzurro commenta la sconfitta

La Ssc Napoli attraverso il proprio sito ufficiale, ha commentato la sconfitta subita nella sfida di Europa League contro i russi dello Spartak Mosca. Ecco quanto riportato:

“Una doppietta di Sobolev decide il gelido pomeriggio di Russia. Il Napoli lotta fino alla fine, accorcia con Elmas, sfiora il pari ma alla fine si arrende allo Spartak. Adesso si risolverà tutto nell’ultima giornata in ordine alla classifica. Partita inspida e impervia a cominciare dal clima e dal terreno. Lo Spartak comincia aggressivo e a proprio agio per le condizioni climatiche ma soprattutto perchè passa in avvio col gigante Sobolev che segna su rigore dopo 3 minuti. Ancora lui raddoppia di testa prima della mezzora e per il Napoli nevica sulla strada in salita. Nella ripresa gli azzurri comandano, macinano gioco, prendono completamente il campo, creano occasioni, si vedono annullare un gol di Di Lorenzo, poi vanno in gol con Elmas. il finale è generoso di impegno ma meno di buona sorte. Finisce col successo russo. Tutto è rimandato all’ultimo turno”.

