La Gazzetta dello Sport – Gatti a rischio con il Napoli: è ancora da valutare

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sull’infortunio di Federico Gatti. Il giocatore della Juventus è ancora a rischio per la sfida contro il Napoli. Nella giornata di ieri si è allenato, ma la decisione finale sul suo impiego, verrà presa all’ultimo minuto.

Thiago Motta nella conferenza di ieri, ha detto che Gatti è a disposizione della squadra, ma che Kalulu è stato pre-allertato della sua possibile titolarità. L’ex Milan andrebbe in coppia con Bremer, al centro della difesa. A quel punto a destra ci sarebbe spazio per il giovane Savona. Per il resto si va verso una formazione molto simile a quella vista in Europa con Yildiz, Koopmeiners e Nico alle spalle di Vlahovic.

Fonte foto in evidenza — Archivio —

