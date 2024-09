La Gazzetta dello Sport – Tifosi del Napoli penalizzati: a rischio la trasferta di Empoli e Milano

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul divieto di trasferta per i tifosi del Napoli, residenti in Campania. La decisione di non far partire i tifosi per Torino, è arrivata solamente ieri. Rabbia e delusione hanno preso il sopravvento, soprattutto da parte di chi aveva acquistato i tagliandi da tempo. Tuttavia, la delusione non si ridurrebbe solo a quello, basti pensare ai treni, voli o alberghi prenotati.

I tifosi perbene stanno pagando i cattivi comportamenti, che si sono verificati domenica scorsa a Cagliari. La partita è stata sospesa a seguito di fumogeni tra il settore ospiti e la curva Sud rossoblù. In questo momento, l’antica rivalità con la Juventus, ha suggerito di vietare la trasferta ai partenopei residenti in Campania, in modo da evitate l’arrivo degli ultrà. Tuttavia, la tegola maggiore è che i sostenitori azzurri sono a rischio anche le prossime due trasferte: a Empoli il prossimo 20 ottobre a Milano (contro il Milan) del 29.

Fonte foto in evidenza — Archivio —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Juve Napoli, domani il tributo a Szczesny

Braglia si sbilancia: “Il Napoli vince lo scudetto”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi