Le esigenze di mercato non sono capricci di Conte, ma reali necessità

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul mercato del Napoli. La società è pronta ad accontentare Conte, ma la realtà è che gli acquisti futuri, sono dettati da reali necessità. La squadra si è posta determinati obiettivi, e per poterli raggiungere, sarà necessario intervenire con altri innesti.

“Le esigenze di mercato non sono capricci del tecnico azzurro, ma reali necessità di una squadra che si è posta come obiettivo quello di tornare in Champions. In questo momento il Napoli è ancora un cantiere, ha bisogno di completarsi e di migliorarsi se vuole ridurre il gap con le altre big e centrare il suo traguardo. Tradotto, ha bisogno di cinque o sei giocatori da prendere entro il 30 agosto. Il centravanti prima di tutto, poi un trequartista, due centrocampisti e forse un difensore e un portiere”.

