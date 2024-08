X – Romano: “Neres, affare in chiusura! Nuovi contatti con il Chelsea per Lukaku”

Il giornalista ed esperto di mercato, Fabrizio Romano, si è soffermato sulle trattative in corso del Napoli: “Società pronta a chiudere sia gli accordi di David Neres, che quelli di Billy Gilmour questa settimana. Accordo in atto con entrambi i giocatori e nuove offerte per concludere entrambi gli accordi, con Benfica e Brighton. Il Napoli insisterà anche per Romelu Lukaku mentre seguiranno nuovi contatti con il Chelsea”.

