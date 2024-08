Corriere dello Sport – Tre azzurri in uscita, Manna prepara due colpi: Gilmour e Brescianini in attesa

L’edizione odierna del quotidiano, ha evidenziato le prossime tre uscite in casa Napoli. Fuori dal progetto Cajuste, Gaetano e Folorunsho. Manna prepara due colpi a centrocampo:

“Ad aspettare il Napoli ci sono anche due centrocampisti, Gilmour e Brescianini, individuati per raccogliere l’eredità di Gaetano (atteso dal Cagliari), Cajuste (oggi visite con il Brentford) e Folorunsho (oggetto del desiderio della Lazio). Il regista del Brighton è considerato l’ideale alter ego di Lobotka, il faro di questo Napoli, mentre il gioiellino del Frosinone potrebbe assicurare non solo tanto dinamismo, ma anche la sua presenza in zona gol“.

