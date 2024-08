Gaetano-Cagliari, l’affare può saltare: ancora distanza tra le parti

Potrebbe saltare il trasferimento al Cagliari del centrocampista Gianluca Gaetano; ci sarebbe ancora distanza tra domanda e offerta.

Il centrocampista del Napoli Gianluca Gaetano è nel mirino del Cagliari da ormai diverso tempo, tuttavia il suo trasferimento non sarebbe cosa certa. Nonostante il giocatore non rientri nei piani del Napoli ci sarebbe una grande distanza con il club sarda per quanto riguarda le cifre della trattativa.

Di seguito quanto riportato da ANSA:

“(ANSA) – CAGLIARI, 12 AGO – Il difensore argentino Josè Luis Palomino, classe 1990, riparte dal Cagliari. Oggi sono previste a Roma, Villa Stuart, e visite mediche: domani potrebbe essere il giorno dell’arrivo in Sardegna e della firma. Palomino era da due anni nel mirino della società rossoblù, ma alla fine il centrale sudamericano è sempre rimasto all’Atalanta. Anche per colpa degli infortuni, la scorsa stagione ha giocato davvero poco: in campionato appena quattro presenze per un totale di ventitré minuti. Il Cagliari però è sempre attento a non perdere di vista Gaetano: il giocatore e l’agente gradirebbero il ritorno in Sardegna ma c’è ancora molta differenza tra le richieste economiche del Napoli e quello che può offrire Giulini. Nel frattempo, il club sardo si è messo in fila per Casadei, 2003, gioiello dell’Under 20, vicecampione del mondo, ora anche in Under 21 compagno di squadra di Prati. Il cartellino è del Chelsea: il Cagliari sta provando a ottenere il trequartista in prestito nel caso in cui non dovesse giungere a buon esito la trattativa per Gaetano. Il Pisa insiste per Lapadula. Altri giocatori in uscita sono Hatzidiakos, Di Pardo, Pereiro e Jankto. (ANSA).”

