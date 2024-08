Verona-Napoli, Conte vuole Lukaku in panchina

Secondo Sportmediaset Antonio Conte vorrebbe Romelu Lukaku sulla panchina del Napoli già durante a sfida contro il Verona.

Antonio Conte vorrebbe fortemente Romelu Lukaku al Napoli. Il tecnico del club azzurro vorrebbe che la trattativa con il Chelsea si concludesse il prima possibile, infatti vorrebbe l’attaccante sulla panchina azzurra già per la sfida contro l’Hellas Verona.

Di seguito quanto si legge:

“Il messaggio lanciato da Antonio Conte dopo il passaggio del turno a fatica in Coppa Italia ai vertici del Napoli è stato chiaro, diretto, preciso: servono rinforzi. Il tecnico azzurro lamenta lacune in rosa, ma il primo pensiero riguarda Romelu Lukaku. Il centravanti belga è in parola con società e mister da settimane, ma gli sforzi del Napoli per trovare un accordo con il Chelsea non hanno prodotto passi in avanti e la situazione ha spazientito lo stesso Conte che, alla vigilia dell’esordio in campionato, ha fatto una richiesta precisa ovvero avere Lukaku in panchina al Bentegodi contro il Verona.”

