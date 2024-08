Brescianini-Napoli, programmate le visite mediche

Marco Brescianini sarebbe vicinissimo al Napoli, secondo Nicolò Schira sarebbero già state programmate le visite mediche.

Sembrerebbe fatta per l’arrivo al Napoli del centrocampista Marco Brescianini. Napoli e Frosinone sarebbero dunque riusciti a trovare un accordo che accontenti entrambi. A breve il giocatore classe 2000 effettuerà le visite mediche con il club azzurro ed apporrà la conseguente firma sul nuovo contratto. Un segnale che fa chiaramente comprendere che la fumata bianca sarebbe vicina è arrivato proprio dal Frosinone nella serata di ieri. Il club ciociaro non avrebbe inserito Marco Brescianini nella lista dei convocati in occasione della gara di questa sera contro il Pisa, valida per il passaggio ai sedicesimi di Coppa Italia.

La notizia delle visite mediche già in programma è arrivata di recente dal giornalista Nicolò Schira attraverso il proprio account ufficiale X:

“Visite mediche previste e firma per Marco Brescianini con il Napoli entro 48 ore.”

