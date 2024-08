X – Salta Cajuste al Brentford, tornerà a Napoli. Aveva già svolto le visite mediche

Il giornalista ed esperto di mercato, Fabrizio Romano, ha annunciato nella notte che l’affare per Jens Cajuste al Brentford, è saltato. A darne la conferma ci ha pensato anche Sky UK. Il giocatore si sta preparando per tornare in Italia già in giornata. Dunque, la trattativa per il centrocampista non andrà oltre.

Cajuste ha sostenuto le visite mediche nella giornata di ieri, ma non è garantito che abbiano avuto esito positivo. Dunque, oggi dovrebbe ritornare al Napoli: “L’affare di Jens Cajuste è sull’orlo del collasso, perché Brentford e Napoli hanno avuto problemi dopo lo scambio di documenti. Cajuste ha fatto le visite mediche a Londra oggi, ma potrebbe tornare al Napoli martedì, perché l’affare è attualmente sospeso.” Ha scritto il giornalista sui social.

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Brescianini-Napoli, programmate le visite mediche

Verona-Napoli, Conte vuole Lukaku in panchina

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi