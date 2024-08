la Repubblica – Lukaku, il Napoli accelera: chiusura prevista entro il 25 agosto

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul forte interesse del Napoli, per Romelu Lukaku. Aurelio De Laurentiis vuole accontentare le richieste di Antonio Conte, e sarebbe sceso in campo in prima persona, per cercare di chiudere quanto prima l’affare per il belga. I colloqui con il Chelsea continuano, dopo una prima offerta da 25 milioni più 5 di bonus.

La cifra non soddisfa le richieste dei Blues, ma i dialoghi continueranno con diplomazia, per cercare di trovare la quadra giusta. Il ds Giovanni Manna e l’agente del giocatore, Federico Pastorello, intermediario nella trattativa, lavorano per cercare di accorciare i tempi dell’affare. Difficile che possa chiudersi questa settimana, ma con molta probabilità il 25 agosto, data di Napoli-Bologna, Lukaku potrebbe essere in panchina.

