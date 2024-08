Corriere dello Sport – Possibile svolta: scambio Lukaku-Osimhen è una possibilità

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sulle ultime novità di mercato. Saltato Omorodion al Chelsea, i Blues potrebbero decidere di tornare su Victor Osimhen. La trattativa potrebbe anche prevedere uno scambio, proprio con Romelu Lukaku. Conte è in ansia, ha bisogno di un numero 9, e il Napoli avrebbe accelerato per accorciare i tempi.

Per sbloccare la trattativa, Osimhen potrebbe essere la chiave. Il Napoli vuole capitalizzare al massimo dalla sua cessione, ma nel caso in cui il Chelsea fosse disposto a fare uno scambio di centravanti, con ovviamente un conguaglio a favore dei partenopei, i problemi potrebbero risolversi in breve tempo.

