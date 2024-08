Sky Sport – Di Marzio: “Salta Cajuste al Brentford, ma confermate visite mediche per Brescianini”

Il giornalista ed esperto di mercato, Gianluca Di Marzio, ha confermato l’arrivo di Marco Brescianini al Napoli. Nonostante l’operazione con il Brentford, per Jens Cajuste non sia andata a buon fine, ma definitivamente saltata. Il Napoli non si sposta di un centimetro e continua a proseguire per l’italiano: “Jens Cajuste e i suoi agenti stanno lasciando l’Inghilterra: il Brentford ha deciso di non proseguire la trattativa. Questo dietrofront non blocca l’arrivo di Brescianini che, in queste ore, sosterrà le visite mediche con il Napoli”. Questo è quanto riportato dal giornalista su X.

