Corriere dello Sport – Neres escluso dal Benfica: pronto a trasferirsi al Napoli

L’edizione odierna del quotidiano, il Napoli è pronto a presentare l’offerta per David Neres, ormai escluso dal Benfica. I partenopei non volevano andare oltre i 25 milioni di euro, mentre i portoghesi ne chiedevano 30. Con molta probabilità si chiuderà a 25 + bonus.

Il Benfica può ritenersi soddisfatto dell’affare con il Napoli, mentre i tifosi non sono d’accordo con le cifre, avendo preso il giocatore a 15 milioni dallo Shakhtar Donetsk nel giugno del 2022. La speranza di Neres è quella di riuscire a entrare quanto prima negli schemi di Conte. Vorrebbe trovare un contesto in cui emergere pienamente per le sue reali qualità.

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

