Report allenamento Napoli – Palestra e terapie per Insigne, Meret e Mario Rui

Report allenamento Napoli – Insigne ancora fuori dal gruppo, Leicester a rischio

Il report dell’allenamento odierno del Napoli, ha evidenziato un Insigne ancora fuori dal gruppo. Il capitano azzurro verso il forfait in vista del Leicester.

Il Napoli, tramite il sito ufficiale, ha reso noto il report dell’allenamento odierno: “Seduta mattutina per il Napoli all’SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Leicester, prima giornata di Europa League in programma giovedì alle ore 21 in Inghilterra. Dopo una prima fase di lavoro tattico, la squadra ha svolto allenamento finalizzato alla forza. Successivamente esercitazioni su calci piazzati e partita a campo ridotto. Insigne, Meret e Mario Rui hanno svolto terapie e lavoro in palestra. Lobotka ha fatto terapie e allenamento personalizzato in campo. Personalizzato in campo per Demme.”