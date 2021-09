Napoli: preoccupano le condizioni di Insigne, può saltare la gara di Europa League

In casa Napoli preoccupano le condizioni di Lorenzo Insigne. Il capitano è alle prese con una contusione al ginocchio patita nel match di sabato scorso contro la Juventus e ieri non si è allenato. La Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna riferisce che oggi dovrebbe testare la stabilità del ginocchio ma se dovesse provare ancora fastidio allora Luciano Spalletti potrebbe non farlo partire per Leicester.