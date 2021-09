Le scelte di Spalletti: riposa Manolas, Juan Jesus in pole per la titolarità

Il primo candidato alla panchina è Kostas Manolas, le prestazioni del difensore non hanno soddisfatto Spalletti. Potrebbe finalmente esordire Rrahmani.

L’edizione di Tuttosport fa un resoconto generale sulla possibile formazione del Napoli, nel match di giovedì in Inghilterra. Secondo il giornale il primo candidato alla panchina è proprio Kostas Manolas. Il difensore difatti, nel match contro la Juventus non ha soddisfatto Spalletti, essendosi reso protagonista – in negativo -, di un errore imperdonabile, che è costato al Napoli il gol del momentaneo svantaggio.

Anche Mario Rui riposerà, Juan Jesus potrebbe prendere il suo posto, e passare da centrale ad esterno, come quando era allenato da Spalletti alla Roma. Novità anche a centrocampo, dal primo minuto dovrebbe esserci Zielinski e prendere il posto di Elmas.

