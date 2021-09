Plastino: “Spalletti ha trovato già un Napoli preparato in precedenza da Gattuso”

Michele Plastino torna sulla questione Napoli, considerando Spalletti avvantaggiato: “Gattuso aveva preparato il Napoli, ha trovato già una buona squadra”.

Il giornalista Michele Plastino ha preso parte alla trasmissione Maracanà Show, in onda su TMW Radio, trattando i temi principali della Serie A: “Milan-Lazio 2-0? Mi aspettavo questo risultato, mentre la Lazio non si aspettava la prepotenza del Milan. Napoli? Spalletti è un grande ma la polemica lo fa impazzire. Non ne può fare a meno. Milan e Napoli li metto sullo stesso piano. Gattuso aveva preparato il Napoli, e Spalletti ha trovato una buona squadra. Sarà un duello fino alla fine.”

