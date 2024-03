Kvaratskhelia ha scelto il suo futuro: le ultime sul rinnovo

L’edizione odierna del quotidiano Repubblica ha parlato del futuro dell’attaccante del Napoli Khvicha Kvaratskhelia.

Emergono novità sul futuro dell’attaccante del Napoli Khvicha Kvaratskhelia. Il giocatore originario della Georgia piacerebbe molto sia al Real Madrid sia al Barcellona, nonostante ciò avrebbe scelto di rimanere a Napoli per crescere ulteriormente dal punto di vista professionale. Di conseguenza il suo rinnovo sarà presto un argomento prioritario per la Società azzurra, per il moment il discorso sarebbe rimandato di qualche mese.

Di seguito ecco quanto si legge in merito sul noto quotidiano:

“Il futuro sembra segnato, le tappe ancora no. La questione del rinnovo sarà il tema dell’estate del Napoli. Piace al Real Madrid e proprio al Barcellona, ma Kvicha preferirebbe restare ancora in azzurro per completare la sua crescita. Un contratto alla Osimhen (con clausola rescissoria già fissata) potrebbe essere la giusta strategia. Se ne riparlerà tra qualche mese.”