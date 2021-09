Dainelli scommette su Napoli e Milan per lo Scudetto

Dainelli ha parlato della Lotta Scudetto

Dainelli sceglie Milan e Napoli. L’ex difensore della Fiorentina ha scelto le sue due candidate principali al Titolo.

L’ex difensore della Fiorentina, Dario Dainelli ha parlato a margine della presentazione dei vini prodotti dal suo ex compagno Sebastien Frey, come riportato da “Calciomercato.com“: “Ho visto la Fiorentina e sono contento di come ha giocato, della scelta di Italiano: lo scorso anno l’ho visto diverse volte, ci avevo giocato assieme nell’Hellas e lo conosco anche sul lato umano. Il suo calcio, propositivo e intenso, mi piace molto, ha possibilità di fare bene: ha messo subito spirito e determinazione giusta nella testa dei ragazzi. Vuole una difesa alta, con lui devi coprire spazio alle spalle: c’è però molta pressione in zona palla, il che porta ad avere poche palle scoperte, che ti fanno meno paura nel concedere la profondità. Nel calcio attuale pressione e intensità sono imprescindibili”.

Come vede la lotta per il titolo?

“Quest’anno sembra molto più equilibrato il campionato. Spero che il Napoli di Spalletti possa restare fino alla fine in alto e poi chissà. Non ce n’è una superiore alle altre, ci sono più squadre che possono lottare. Il Napoli ha una base solida creata negli anni e penso che abbia possibilità insieme a Roma, Inter, Juve e Milan di poter lottare per il titolo”.

A livello difensivo quale squadra le sta piacendo di più?

“Il Napoli l’ho visto bene, il Milan altrettanto perché mi è piaciuto anche il mercato che ha fatto”.