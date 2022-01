Tagliafico Napoli: arriva la conferma dell’agente. Le ultime sulla trattativa

Tagliafico Napoli, l’agente conferma la trattativa

Tagliafico Napoli, il club insiste per l’ingaggio di Nicolas Tagliafico, anni 29, terzino sinistro, dall’Ajax. Il portale olandese ‘Nos’ ha contattato l’agente del calciatore argentino, Ricardo Schlieper, che avrebbe confermato quanto si racconta ormai da giorni: il giocatore sa della corte del Napoli ma al momento l’Ajax non apre al prestito e chiede o la cessione a titolo definitivo oppure di inserire l’obbligo di riscatto. La società di De Laurentiis invece punta sul prestito secco o in alternativa con diritto di riscatto a fine stagione. Si continua a trattare e il calciatore è in attesa di novità.

