Calciomercato, il Napoli su Alvarez. Il club azzurro vuole bruciare la concorrenza

Calciomercato, il Napoli vuole anticipare tutti per Alvarez

Secondo a quanto riportato dalla redazione di Radio Kiss Kiss Napoli, il club azzurro vorrebbe bruciare la concorrenza per assicurarsi Julian Alvarez. L’argentino classe 2000 è seguito da molti altri club, sia italiani che esteri, che da molto tempo sono sulle sue tracce ma non hanno mai fatto l’affondo decisivo. Il Napoli potrebbe anticipare tutti acquistandolo sin da adesso, per poi farlo lasciarlo in prestito fino a giugno al River Plate. L’operazione costerebbe intorno ai 20 milioni di Euro, cifra della sua clausola rescissoria.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Tagliafico Napoli: arriva la conferma dell’agente. Le ultime sulla trattativa

Nuovo protocollo Covid-19: la FIGC chiarisce sul blocco gruppo squadra

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Grecia, scatta obbligo vaccino over 60, multe per chi non lo fa