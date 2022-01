Calciomercato – Il Napoli ha preso una decisione su Nandez: i dettagli

Calciomercato, il Napoli ha preso una decisione su Nandez

Ultime notizie calcio mercato Napoli – Nandez-Napoli, il giornalista ed esperto di mercato di RAI Sport Ciro Venerato, ha rilasciato alcune dichiarazioni al TG Sport RAI a proposito delle voci che vogliono il Napoli su Nandez, in uscita dal Cagliari. Ecco quanto ha dichiarato

“Il Napoli non parteciperà a nessun’asta per Nandez, tantomemo intende privarsi di Demme, ritenuto più equilibrato del sardo. Forte ma più offensivo del metodista azzurro. Il Napoli sospetta che sia stato tirato in ballo per mettere fretta al Torino”.

