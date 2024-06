Napoli, intesa sempre più vicina per Buongiorno: i dettagli

Secondo Tuttomercatoweb il difensore del Torino Alessandro Buongiorno sarebbe sempre più vicino al trasferimento al Napoli.

Alessandro Buongiorno potrebbe iniziare una nuova avventura a Napoli.

Di seguito le novità riportate da Tuttomercatoweb sull’accordo che già sarebbe stato trovato

“Napoli è molto avanti nella corsa ad Alessandro Buongiorno. Gli azzurri hanno il gradimento del giocatore – che un anno fa ha rifiutato l’Atalanta perché considerato uno step relativo rispetto al Torino – e, di fatto, non avrebbero troppi problemi dal punto di vista contrattuale, che attualmente percepisce circa un milione di euro a stagione. L’accordo sarà eventualmente quinquennale e la cifra intorno ai 3 milioni di euro a stagione, cifra alta ma che sarebbe parametrata anche sul valore di Buongiorno. La valutazione del Torino è quella dell’inverno scorso, cioè circa 40 milioni di euro. Su questa base si troveranno poi eventualmente gli accordi, che potrebbero portare una parte variabile – cioè bonus – per abbassare quella fissa. Così Buongiorno deciderà il proprio futuro dopo l’Europeo, ma la situazione appare quasi delineata. Anche perché, almeno per ora, nessuna delle altre big ha mosso un passo in avanti per cercare di portarlo alla propria corte. Il Milan era molto interessato in inverno, ma per ora sembra indietro nella corsa al difensore del Torino.”

