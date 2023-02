Ziliani: “Sta succedendo davvero, juventini disperati sul web…”

La frecciata web di Paolo Ziliani ai tifosi juventini

Paolo Ziliani, giornalista de Il Fatto Quotidiano, affida a Twitter i suoi pensieri sulla situazione attuale in casa Juventus. Nei suoi post più recenti ha commentato il comportamento di alcuni tifosi juventini intenti a cercare sul web delle prove per scagionare il loro club.

Queste le sue parole:

“Lo stanno facendo davvero! Non è uno scherzo, è la verità: tutta l’Italia juventina intenta a scandagliare nel web in cerca non di prove di innocenza della Juventus (impossibile) ma di parole compromettenti di giudici. Sta succedendo davvero. E i media ci si tuffano.

Negli ultimi 29 anni, con l’intermezzo della Juve spedita in B, ci sono stati 12 anni di Moggi e 13 di Agnelli che hanno scassato tutte le regole del gioco: ci sono 14 mila pagine sconvolgenti dei pm di Torino ma lei niente, vede, ascolta e segnala solo Santoriello. Complimenti”.

Fonte foto: Flickr

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Avv. Juve in difesa del pm. Santoriello: “Non ha mai confuso il calcio con il diritto”

Caos biglietti Eintracht-Napoli, il resp. Ticketone: “Sold-out in 20 minuti. Vi spiego”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Usa: i sondaggi bocciano Biden, per il 62% non ha fatto molto