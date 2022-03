Svolta per ADL: nessun rinnovo e monte ingaggi abbattuto di 40 mln

La Gazzetta dello Sport – Svolta per De Laurentiis: nessun rinnovo e monte ingaggi abbattuto di 40 milioni.

Le parole del quotidiano sulla situazione di De Laurentiis:

“Con i mancati rinnovi (anche per Mertens) e la cessione in gennaio di Manolas i tagli ammonteranno a circa 40 milioni dei 120 e passa dell’attuale stagione. Il presidente, al di là della qualificazione in Champions League, deve valutare bene cosa vorrà fare col club che rilevò dalla sezione fallimentare del tribunale di Napoli nell’estate del 2004 per 31 milioni di euro e ha portato dalla Serie C a una costante presenza in Europa una società che era in disarmo. Tanti meriti ma ora siamo a una sorta di bivio”.

