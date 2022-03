QUESTIONE DI MODULI – Verona-Napoli: previsione tattica e probabili formazioni

Il Napoli si prepara ad affrontare l’Hellas Verona allo Stadio Marcantonio Bentegodi.

Domenica 13 marzo alle ore 15 il Napoli sarà impegnato in trasferta a Verona. La sfida contro l’Hellas rappresenta sicuramente un ostacolo da non sottovalutare per il Napoli. La squadra di Luciano Spalletti ha inoltre bisogno di un riscatto personale dopo la sconfitta contro il Milan in casa propria. Tale risultato ha impedito agli azzurri di rimanere in cima alla classifica di campionato, per questo motivo tre punti sarebbero utili non solo dal punto di vista aritmetico, ma anche personale.

Per quanto riguarda l’Hellas Verona, il club viene dal pareggio contro la Fiorentina, nelle gare precedenti ha invece collezionato quasi sempre punteggi positivi, fatta eccezione per la sconfitta contro la Juventus. I veneti sono attualmente al nono posto della classifica, dunque una vittoria farebbe certamente comodo per accorciare le distanze su Fiorentina e Lazio.

Il Napoli di Spalletti

In attesa del suddetto match arrivano buone notizie per Luciano Spalletti. il tecnico recupera infatti sia Zambo Anguissa sia Stanislav Lobotka, mentre il centrocampista del Cameroon dovrebbe partire dalla panchina. Quest’ultimo probabilmente avrà un posto da titolare. Al contrario non recuperano Kevin Malcuit ed Axel Tuanzebe, unici due assenti in casa azzurra.

A seguire la probabile formazione del Napoli: Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.

Il Verona di Igor Tudor

Per quanto riguarda la squadra di Igor Tudor, anche in questo caso si farà fronte ad un’assenza importante. Si tratta di Darko Lazovic, che nella gara precedente contro la Fiorentina ha raggiunto le 100 presenze totali con la maglia gialloblù. Egli non rientra nella lista dei convocati a causa di una lesione al bicipite femorale. Igor Tudor avrà comunque a disposizioni importanti risorse tra cui Giovanni Simone e Gianluca Caprari.

Di seguito la probabile formazione del club veneto: Hellas Verona (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini, Gunter, Casale; Faraoni, Tameze, Ilic, Depaoli; Lasagna, Caprari; Simeone.

Tattica Verona-Napoli

Per la sfida contro l’Hellas Verona Luciano Spalletti punterà certamente sul solito Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano ha segnato fino ad ora 7 reti in azzurro, 5 delle quali in trasferta. Una cifra da non sottovalutare se si considera il fatto che è stato assente per un periodo a causa di qualche infortunio. Il Napoli non deve però abbassare la guardia, in quanto incontrerà due giocatori non proprio innocui. A confermarlo sono le statistiche: Gianluca Caprari ha collezionato ben dieci gol dall’inizio della stagione, mentre Giovanni Simeone è andato in gol più e più volte contro la squadra azzurra. Difficile da dimenticare la sfida tra Napoli e Fiorentina andata del lontano 2018, quando l’attaccante segnò una tripletta.

