Napoli: frattura della seconda vertebra lombare per Meret

Preoccuano anche le condizioni di altri due azzurri

Il Napoli, tramite i suoi canali ufficiali, riferisce che da accertamenti strumentali, è emerso che Alex Meret ha riportato una frattura ad una vertebra.

Questo è quanto si legge:

“Alex Meret, in seguito agli accertamenti strumentali effettuati presso la clinica Pineta Grande, ha riportato una frattura del processo trasverso di sinistra della seconda vertebra lombare. Il calciatore da domani inizierà il percorso riabilitativo”.

A rischio per la gara contro il Verona anche Lorenzo Insigne, che ha svolto in via preventiva lavoro personalizzato in campo e Juan Jesus che ha effettuato terapie per un risentimento alla coscia.

