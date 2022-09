Nuova chance per Iezzo, allenerà in Italia: la panchina

Nuova chance per Iezzo, allenerà in Italia

Napoli Calcio – Nuova chance per Iezzo, possibile nuova esperienza in panchina. Gennaro Iezzo è reduce dall’avventura in Bulgaria alla guida del Botev Vraca, per l’ex portiere potrebbe aprirsi un nuovo scenario tutto italiano come svela Tmw:

Potrebbe essere lui il nuovo allenatore della Pergolettese: ieri c’è stato un incontro tra l’ex portiere del Napoli e il Dg del club cremasco Cesare Fogliazza. Oggi il mister assisterà al match contro l’Arzignano, poi nei prossimi giorni potrebbe esserci la fumata bianca.

