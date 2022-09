Fedele: “Raspadori svolazza, è come una zanzara”

Enrico Fedele dice la sua su Giacomo Raspadori

Enrico Fedele è intervenuto quest’oggi ai microfoni di Marte Sport Show. Ecco quanto dichiarato:

“Cosa penso del rendimento di Giacomo Raspadori? Si sta verificando un fatto strano: questo ragazzo, durante la partita, alle volte si assenta, poi fa un gol che, considerando l’assist di Bonucci, mi fa ricordare il duo del Napoli Krol-Pellegrini: il lancio lungo a candela del primo, che cala giri contati, e lo stop dell’attaccante. Sembra l’ex Napoli Giordano? No, Giordano era più forte: uno dei migliori attaccanti che abbia mai visto. Raspadori svolazza, è come una zanzara che cerchi di toglierti di dosso ma che stanno sempre là e non vanno via. Una Zanzara non è grande come un moscone o pericolosa come una vespa, però ti dà fastidio. Raspadori caccia sempre il coniglio dal cilindro: vuol dire che le doti ce l’ha. Può spaccare le partite. Tecnicamente è bravo. Lui non nasce goleador, ma spalla di bomber come Gianluca Scamacca o Ciccio Caputo”.

