Retroscena Napoli: la frase con cui De Laurentiis esonerò Ancelotti

Dopo la vittoria del Real Madrid in Champions League il quotidiano rivela come Ancelotti ed il Napoli si salutarono

L’edizione odierna del Corriere dello Sport rivela un retroscena sull’esonero di Carlo Ancelotti dal Napoli.

Questo è quanto si legge:

“In Italia più di una persona si chiede come sia stato possibile che il Napoli lo abbia liquidato come se facesse un altro mestiere. Quante gliene hanno dette. Bollito, pensionato, in cerca di una sistemazione per il figlio. Ma in tanti ancora lo rimpiangono. De Laurentiis, che commise l’errore più grave della sua presidenza, arrivò a dire: «Carlo, per me non sei fatto per il tipo di calcio che vogliono a Napoli, il calcio a Napoli è un’altra cosa». Frase che riletta oggi suona come una condanna tombale per quella città. Ancelotti deve accontentarsi di essere il re di Madrid. Non si può avere tutto dalla vita”.

