Milan, rinnovo Leao: contatti tra le parti ma niente accordo

Il rinnovo di Rafael Leao

Il futuro di Rafael Leao al Milan è ancora difficile da decifrare. Antonio Leao, padre del giocatore rivela le ultime sulla situazione ai microfoni di Record.

Queste le sue parole:

“Ci stiamo lavorando. L’interesse del Chelsea? Fino alla scadenza del 2024 ci occupiamo di tutto, senza che si tratti per forza di Chelsea, Barcellona o Real Madrid. Lui adora stare in Italia. Ha una predilezione per gli italiani, quella che i portoghesi non hanno per lui. Ha vinto il premio di miglior giocatore della scorsa Serie A non perché fosse bello, ma semplicemente… perché è il migliore”.

Fonte foto: Instagram @iamrafaeleao93

