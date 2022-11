Mancini: “Mondiali? Sarà un mese difficile, meritavamo la qualificazione”

Roberto Mancini torna a parlare dell’esclusione dal Mondiale

Tra pochi giorni avranno inizio i mondiali in Qatar. L’Italia non parteciperà nemmeno all’edizione 2022 dopo l’umiliazione nel 2018. Il CT della Nazionale azzurra, Roberto Mancini, è tornato a parlare dell’eliminazione dalla Coppa del Mondo durante la conferenza stampa alla vigilia dell’amichevole contro l’Albania.

Queste le sue parole:

“Sarà un mese difficile… è appena iniziato. Nell’amarezza che possiamo provare noi in questo momento le partite vanno giocate, ci sono cose da vedere e valutare. Ci sono aspetti che potranno tornarci utili da marzo in poi, anche se non ha alcun valore. Possiamo provare ragazzi nuovi e qualcosa sugli schemi[…].

[…]E’ da marzo che la vivo abbastanza male. Meritavamo di andare, ma purtroppo abbiamo sbagliato le occasioni a disposizione. Il calcio è anche questo, dopo una grande soddisfazione è arrivata una grande delusione e ora non possiamo più fare nulla. Una Coppa del Mondo senza l’Italia è diversa, dobbiamo lavorare nel modo giusto per fare in modo che non riaccada”.

Fonte foto: Instagram @mrmancini10

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Cruciani contro Del Genio: “È un caso umano, ha problemi”, dura la replica di Del Genio

Venerato: “Prima di Natale, il Napoli annuncerà tre rinnovi: vi dico”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Nebbia in laguna a Venezia, 2 feriti in scontro vaporetto-ferry boat