Calciomercato Napoli – Individuato il sostituto di Arek Milik

Calciomercato Napoli – Ne scrive l’edizione odierna de La Nazione individuando il sostituto di Milik.

Il diesse Giuntoli ha dichiarato che il calciomercato del Napoli sarà solo in uscita, per piazzare quindi Milik e Llorente ma, secondo il quotidiano, dalla Fiorentina potrebbe arrivare Cutrone:

“Le prossime due partite dei viola influenzeranno molto l’andamento del mercato, che per ora ha soltanto una certezza: Cutrone è in uscita e al 90% andrà al Napoli, in un’operazione che non aggiungerà cash nelle casse viola ma toglierà un attaccante. E arrivano indicazioni per le quali Llorente, in uscita da Napoli, non rientra nei piani, mentre rientrerebbe Milik, ma dopo il no estivo difficile che ci siano i presupposti per un cambio di umore. L’appuntamento per il primo vero vertice di mercato viola sarà dopo la Befana: a quel punto Prandelli e dirigenti faranno il punto su tutta la situazione, considerando che la rosa è composta da una trentina di giocatori.”

