Tuttosport – Gaetano, rilancio del Parma: offerti 8mln più bonus. Manna su Gilmour

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sulla possibile cessione di Gianluca Gaetano. La società ha fretta, considerando la forte necessità di voler migliorare il reparto. Il direttore sportivo, Manna, ha già in mente il sostotituto, Billy Gilmour, dal Brighton. Intanto il Parma sorpassa il Cagliari:

“Su Gaetano c’è stato il rilancio del Parma. I ducali hanno offerto 8 milioni più bonus al Napoli, che ha dato il via libera alla partenza del centrocampista. Denari utili per portare Gilmour in azzurro: affare da 12 milioni col regista che si legherebbe alla società di De Laurentiis fino al 2029”.

