Osimhen: assalto dello United in estate, spunta la cifra

Il Manchester United non molla Victor Osimhen

Victor Osimhen rimane l’obiettivo numero uno del Manchester United. I Red Devils tenteranno con tutta probabilità l’assalto nel prossimo mercato estivo, a rivelarlo è l’esperto di mercato di Sky Sport Gianluca Di Marzio in un’intervista al portale olandese Soccernews.nl.

Queste le sue parole:

“Non sarei sorpreso se lo United affondasse il colpo per Victor Osimhen in estate, perché lo voleva già nella scorsa stagione. Il Man United deve sborsare almeno 120 milioni di euro per lui, ma i club della Premier League hanno questa opportunità, quindi potrebbe accadere. Il Manchester United vuole certamente prenderlo, ma ci sono altri club che hanno la stessa intenzione”.

