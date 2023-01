Napoli-Roma verso il sold-out: in esaurimento tutti i settori

Napoli-Roma viaggia spedita verso il sold-out

Procede spedita la vendita dei biglietti per Napoli-Roma. Il big match si giocherà domenica 29 gennaio alle ore 20.45, stadio Diego Armando Maradona e restano a disposizione poche migliaia di tagliandi. In Curva B inferiore, Distinti superiori e Tribuna Nisida i posti sono agli sgoccioli, disponibilità leggermente superiore invece per Distinti inferiori e Curva A inferiore. Lo riporta la redazione di Tuttomercatoweb.

Questi i prezzi per settore:

Tribuna Posillipo € 120,00

Tribuna Nisida € 90,00

Tribuna Family Adulto € 30,00/ € 15,00 (under 12)

Distinti € 70,00

Curve € 40,00

