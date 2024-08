la Repubblica – Corbo: “Osimhen? In ritiro come un clandestino! Vorrebbe solo il Psg”

Antonio Corbo, nel suo editoriale per l’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sulla vicenda Victor Osimhen:

“Il 25enne Victor Osimhen è in ritiro, come un clandestino in viaggio attende uno sbarco, vorrebbe andare al Paris Saint Germain che però offre poco per acquistarlo, non ha giocato un solo minuto con i compagni, non prova gli schemi, nessuno sa come lanciarlo a rete ove mai dovesse rimanere. Nessun club offre sufficienti milioni, anche poco meno dei 130 previsti dalla clausola di uscita.

Portato il Napoli allo scudetto nel 2023 con 32 gare e 26 gol è evaporato in talento e grinta. Più scuri che chiari, significative le cifre, 25 e 15. Per non turbare la ritrovata euforia di un pubblico stregato da Antonio Conte, si nota un certo imbarazzo. Il potere è nel suo passato: non tratta, strappa. Ma forse l’incubo di una rottura consuma giorni e giorni nel non decidere. Nessuno vuol lasciare le impronte digitali su un caso così scabroso e impopolare”.

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Conte, in Coppa Italia punterà tutto su Raspadori

Lukaku, no all’Aston Villa: vuole solo il Napoli di Conte

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi