Napoli: incontro con Kim per rimuovere o cambiare la clausola

Il Napoli vuole blindare Kim Min-Jae

Il Napoli non vuole lasciare nulla al caso, ragione per cui vuole assolutamente evitare il rischio di un prematuro addio da parte del suo pilastro difensivo Kim Min-Jae. Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato ha rivelato a “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, che l’intenzione del club è quella di incontrarsi con il giocatore ed il suo entourage per rimuovere o modificare le condizioni della clausola rescissoria.

Queste le sue parole:

“Per il prossimo anno, per quanto riguarda Kvara e Kim, c’è un clima di assoluta serenità, Zaccardo, intermediario di Khvicha, è è in contatto con il club azzurro. A fine stagione il Napoli vuole premiare il calciatore. Per Kim, invece, vale la clausola valida all’estero, ma non è la cifra unica di 50 milioni, ma a partire da questa. Ci sono diverse fasce nelle quali sono inserite delle squadre, quelle con il fatturato più basso potrebbero versare 50 milioni, ma top club, invece, dovranno versarne 80. In primavera, tuttavia, ci sarà un colloquio con l’entourage per cambiare le cifre della clausola o rimuoverla”.

