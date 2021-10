Napoli: si complica il rinnovo di Alex Meret, rimarrà ad una sola condizione

In casa Napoli va monitorata anche la situazione contrattuale del portiere classe 1997

Il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna parla di Alex Meret. In casa Napoli, oltre al rinnovo di Lorenzo Insigne, si sta pensando anche a trovare l’accordo con il portiere. Il club azzurro lo vorrebbe blindare data la sua giovane età, 24 anni, e l’investimento di 25 milioni di euro fatto per assicurarselo. La situazione però, si legge nel quotidiano, non è facile: Meret infatti prenderebbe in considerazione l’ipotesi del rinnovo solo se gli sarà assicurato il posto da titolare.

