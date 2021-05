Napoli: il nome del nuovo allenatore sarà noto nei prossimi 3-4 giorni

Ora c’è anche la conferma, il nome del nuovo tecnico azzurro arriverà a breve

Il Corriere del Mezzogiorno, nella sua edizione odierna riporta le parole di Costanzo Jannotti Pecci, presidente di Federterme e proprietario dell’Hotel Britannique, intervistato proprio dal quotidiano. Durante il suo intervento ha parlato di Aurelio De Laurentiis, l’addio di Rino Gattuso e le tempistiche nelle quali, stando a quanto riferitogli dal patron azzurro, si saprà il nome del nuovo allenatore del Napoli.

Queste le sue parole:

“Sapevamo da tempo che fosse finita. Ieri Gattuso ha salutato tutti i dipendenti dell’Hotel. E’ finita una storia d’amore e ora si deve pensare al futuro per il bene del Napoli. Parole strappate al presidente? Magari. Una cosa è certa: nei prossimi tre-quattro giorni conosceremo il nome del tecnico. Abbiamo cercato di farlo sbottonare, con alcuni amici, ma non c’è stato verso. Ci ha detto di avere pazienza e che nei prossimi 3-4 giorni avremmo saputo. Quindi c’è fratta di ripartire anche per l’anno prossimo si spera finalmente in una normalità”.

