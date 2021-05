Galtier spiazza tutti: “Il Napoli è tra le mie opzioni!”

L’allenatore del Lille, Christofer Galtier, è intervenuto ai microfoni di RMC.

Galtier annovera ancora il Napoli tra le opzioni per il suo futuro, le parole del mister riportate da TuttoNapoli:

“Ho parlato con il club questa mattina e ieri. Siamo in un periodo di festeggiamenti. Approfitteremo di questi ultimi momenti. Ci vediamo a fine giornata o domani. Non ho ancora preso la mia decisione. Non ci sono solo Lione e Nizza, anche il Napoli, tra gli altri. Mi piace la Francia. Abbiamo discusso due mesi fa con il presidente, abbiamo parlato del futuro. Ultimamente non ci sono più state cose di cui parlare per il futuro. Penso che ci vedremo alla fine della giornata. Tutto è possibile, ho un contratto con il Lille. La mia decisione non è stata presa, discuteremo, vedremo”.

