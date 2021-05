Ugolini: “Il nuovo allenatore verrà presentato in settimana”

Ugolini conferma, il prossimo allenatore entro questa settimana

Il giornalista Massimo Ugolini è intervenuto in diretta ai microfoni di Sky, dove ha confermato che il nuovo allenatore del Napoli verrà presentato entro questa settimana. Ecco quanto dichiarato:

“Il nuovo allenatore del Napoli da quel che siamo riusciti a capire verrà presentato in questa settimana. Il nome più in tendenza che circola è Sergio Conceicao, rilanciato dai colleghi del Corriere dello Sport. Non ci risultano conferme definitive su questo versante, ma sicuramente l’allenatore del Porto questa sera incontrerà il presidente del club portoghese. Tra l’altro Conceicao è molto legato al patron del Porto. Si tratta di un incontro molto indicativo per capire se davvero può arrivare a Napoli.”

