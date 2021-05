Dal Portogallo arriva un ulteriore conferma su Sergio Conceiçao al Napoli

Ulteriori conferme sul passaggio di Sergio Conceiçao al Napoli

Dal Portogallo arriva un ulteriore conferma sul passaggio di Sergio Conceiçao al Napoli, come riportato da Record il tecnico portoghese avrebbe già salutato la squadra. Il padre di Taremi, del giocatore del porto, ha dichiarato: “Sergio Conceiçao ha già salutato i giocatori del Porto”. Le sue dichiarazioni sembrano confermare le voci che si sono diffuse in mattinata, dove si dava ormai per certo l’arrivo di Sergio Conceiçao sulla panchina azzurra.

